Улан-Удэнский горсовет поздравил с Сагаалганом

«Верим, что в новом году нас ждут только добро, счастье и благополучие»



Улан-Удэнский горсовет депутатов поздравил жителей города и республики с Сагаалганом. В поздравлении председателя горсовета Чимита Бальжинимаева говорится:



«Дорогие земляки! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с праздником Белого месяца - Сагаалганом!



Сагаалган – это тёплый, семейный праздник, в котором заложен глубокий смысл. Его традиции закладывают нам основу семейных ценностей – уважать старших, быть всегда рядом и делить радость с близкими.



В эти праздничные дни мы спешим навестить своих родных и близких, поздравить друзей, коллег и соседей. Мы верим, что в новом году нас ждут только добро, счастье и благополучие.



Уверен, что в Год семьи, объявленный в нашей стране, семейные традиции будут только укрепляться! Поддержку и стабильность ощутит каждая семья!

