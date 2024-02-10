«Верим, что в новом году нас ждут только добро, счастье и благополучие»
Улан-Удэнский горсовет депутатов поздравил жителей города и республики с Сагаалганом. В поздравлении председателя горсовета Чимита Бальжинимаева говорится:
«Дорогие земляки! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с праздником Белого месяца - Сагаалганом!
Сагаалган – это тёплый, семейный праздник, в котором заложен глубокий смысл. Его традиции закладывают нам основу семейных ценностей – уважать старших, быть всегда рядом и делить радость с близкими.
В эти праздничные дни мы спешим навестить своих родных и близких, поздравить друзей, коллег и соседей. Мы верим, что в новом году нас ждут только добро, счастье и благополучие.
Уверен, что в Год семьи, объявленный в нашей стране, семейные традиции будут только укрепляться! Поддержку и стабильность ощутит каждая семья!
Улан-Удэнский горсовет поздравил с Сагаалганом
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