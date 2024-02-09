В Бурятии студенты техникума станцевали массовый ёхор













Студенты и преподаватели Джидинского многопрофильного техникума подготовили яркое выступление к празднику Белого месяца. Они исполнили национальный бурятский танец ёхор. Видео опубликовало минобрнауки Бурятии.Студенты выстроились в два огромных круга и станцевали под ритмичную музыку. В конце они помахали рукой в камеру, поздравив жителей Бурятии с праздником.Танец исполняли на улице. Часть собравшихся была облачена в национальные костюмы. Этот колорит дополнил картину и сделал танец особенным.