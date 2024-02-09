В Бурятию придут потепление и снегопады

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

При этом в республике пообещали сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 11-го и в понедельник, 12-го февраля, Бурятию накроют снегопады. Синоптики обещают метели и сильный ветер – с порывами до 15-20 метров в секунду.



В Улан-Удэ 10-го числа без осадков. Ночью – от -21 до -23, днём – всего от -9 до -11 градусов. Ветер переменный, 5-10 м/с.



В воскресенье, 11-го, ночная температура в столице республики опустится до -17, -19, дневная поднимется до -6, -8. Ветер восточный, 6-11 м/с.



В понедельник, 12-го, возможен небольшой снег. Ночью похолодает до -10, -12, днём ожидается от -6 до -8 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15-17 м/с.