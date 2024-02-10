Жителей Бурятии и Монголии поздравили с Новом годом по восточному календарю по телебашне





Все желающие могли любоваться на неё в течение получаса – с 19:00 до 19:30. Поздравление адресовали и жителям соседней Монголии, которые празднуют сегодня Цаган Сар.Эта 163-метровая телебашня считается самым высоким сооружением в городе. С 1961 года она транслировала теле- и радиопрограммы. После «полномочия» главного источника телерадиосигнала перешли к новой стометровой башне на Комушке. А та, что на улице Бабушкина, теперь обретает вторую молодость и новый статус виднейшей городской достопримечательности.В ноябре 2022-го, накануне Дня народного единства, в Улан-Удэ впервые опробовали новую архитектурно-художественную подсветку здания. В торжественной церемонии запуска приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд.На башне установили 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов. Благодаря современному оборудованию и специальным программам её можно «окрашивать» практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения и даже включать светодинамические сцены – сияние, переливания и мерцание, а ещё – показывать текст и видеоролики на медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте почти в 60 метров.