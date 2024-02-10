В Улан-Удэ лишь 9 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра в субботу, 10 февраля, по республике переменная облачность, по северной половине местами снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Днём тепло – всего 10-15 градусов мороза, местами -2,-7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -9,-11.
В Бурятии сегодня тёплая погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Помимо матчей на льду Байкала и Хубсугула, состоится восхождение студентов на Мунку-Сардык
Также здесь станцуют ёхор
В республике отметят Буддийский новый год
Площадки акции станут известны позднее
Экипаж корабля отработает элементы морского боя с артиллерийской стрельбой
«Собачий» рейд состоялся в микрорайоне Импульс
Жилые секции могут принять до 48 человек
Правительство РФ закупило книги для школьников Улан-Батора
В Старом Онохое состоялось родительское собрание по результатам проведённой работы
Нина Мусорина приехала в Бурятию в 1964 году
В выходные на юге озера наступит оттепель
Победили команды из Улан-Удэ
Власти отметили его неравнодушие и проявленный профессионализм
Николай Вербицкий выиграл два «золота» соревнований
Они станцевали его в честь Белого месяца