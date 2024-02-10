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В Бурятии сегодня тёплая погода

В Бурятии сегодня тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ лишь 9 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра в субботу, 10 февраля, по республике переменная облачность, по северной половине местами снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Днём тепло – всего 10-15 градусов мороза, местами -2,-7.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -9,-11.



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