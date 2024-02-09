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Легкоатлет из Бурятии стал чемпионом кубка ВС РФ

Легкоатлет из Бурятии стал чемпионом кубка ВС РФ
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Николай Вербицкий выиграл два «золота» соревнований

На кубке Вооружённых сил России легкоатлет из Бурятии Николай Вербицкий показал лучший результат сезона в России. Он пробежал 800 метров быстрее нормы мастера спорта международного класса с результатом - 1:47.68.

На дистанции 400 метров Николай также завоевал «золото», показав результат 48.18. На обеих дистанциях Вербицкий установил новый рекорд Бурятии в закрытых помещениях.

В командном зачёте сборная команда Восточного военного округа завоевала третье место.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, следующими стартами Николая Вербицкого станет предстоящий чемпионат России, который состоится с 23 по 24 февраля в Москве.
кубок спорт Бурятия бег

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