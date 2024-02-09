Легкоатлет из Бурятии стал чемпионом кубка ВС РФ

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Николай Вербицкий выиграл два «золота» соревнований



На кубке Вооружённых сил России легкоатлет из Бурятии Николай Вербицкий показал лучший результат сезона в России. Он пробежал 800 метров быстрее нормы мастера спорта международного класса с результатом - 1:47.68.



На дистанции 400 метров Николай также завоевал «золото», показав результат 48.18. На обеих дистанциях Вербицкий установил новый рекорд Бурятии в закрытых помещениях.



В командном зачёте сборная команда Восточного военного округа завоевала третье место.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, следующими стартами Николая Вербицкого станет предстоящий чемпионат России, который состоится с 23 по 24 февраля в Москве.

