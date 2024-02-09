В Бурятии определили чемпионов школьной лиги баскетбола

Победили команды из Улан-Удэ



В Бурятии состоялся финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», посвящённого олимпийскому чемпиону Сергею Белову. Турнир прошёл в спортивном центре «Юность» спортивной школы №5.



В этом сезоне в муниципальном этапе участвовало более 300 команд юношей и девушек из 22 муниципальных образований Бурятии. В финале за первое место боролись по четыре сильнейшие команды юношей и девушек.



Среди команд юношей в этом сезоне сильнейшими стали спортсмены из средней школы №32 Улан-Удэ. Эта школа уже не раз становилась чемпионом Бурятии, а в сезоне 2016-2017 годов поднялась на третью ступень пьедестала почёта суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет».



Юноши

Первое место – СОШ №32 (г. Улан-Удэ)

Второе место – Нижнеангарская СОШ №1 (пгт. Нижнеангарск)

Третье место – Селенгинская гимназия (пгт. Селенгинск)



В решающем матче победу вырвала команда средней школы №35 Улан-Удэ. Она выиграла у баскетболисток из Каменского лицея им. Кожевина. Они несколько лет подряд лидировали в регионе, однако в этом сезоне заняли лишь второе место.



Девушки

Первое место – СОШ №35 (г. Улан-Удэ)

Второе место – Каменский лицей им. Кожевина В.Е. (п. Каменск)

Третье место – ООШ №3 (г. Гусиноозёрск)



Ева П. (СОШ №35, г. Улан-Удэ) и Николай И. (СОШ №32, г. Улан-Удэ) помогли своим командам одержать победу в финале регионального этапа и заслуженно стали лучшими игроками чемпионата в Бурятии. Об этом сообщает паблик ШБЛ «КЭС-Баскет».



