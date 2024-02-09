В Бурятии работникам Гарантийного фонда по требованию прокуратуры проиндексировали зарплату

Зарплату повысили 44 работникам



В 2023 году по требованию прокуратуры в регионах Дальневосточного федерального округа были защищены трудовые права свыше 23 тысяч граждан. После вмешательства прокуратуры выплачена заработная плата в размере 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по ДФО.



«Из них в Сахалинской области – 463 млн рублей, Приморском крае – 224 млн, Амурской области – 194 млн, Хабаровском крае – 154 млн, Забайкальском крае – 138 млн, Республике Саха (Якутия) и Магаданской области – по 134 млн», - говорится в сообщении.



В Бурятии же по представлению прокуратуры, внесённому директору Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности, 44 работникам фонда заработную плату проиндексировали на 1,7 млн руб.

