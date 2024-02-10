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На озере Бурятии проведут соревнования по рыбалке

На озере Бурятии проведут соревнования по рыбалке
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир пройдёт в конце марта

23 марта в Бурятии, в селе Сосново-Озёрское состоится «Еравнинская рыбалка – 2024». Мероприятие проведут на озере Сосновое.

К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из четырёх человек, любого возраста и пола. Каждой команде необходимо иметь свою экипировку (форму).

- Лов рыбы производится удочкой всех систем и наименований. Количество крючков не более двух, - сообщили в пресс-службе администрации Еравнинского района.

Победитель «Еравнинской рыбалки» получит приз в размере 100 тысяч рублей. Предварительные заявки принимаются до 12:00 21 марта.

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Бурятия рыбалка Еравнинский район

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