Самолёты из Улан-Удэ на север Бурятии будут летать чаще









- Сумма довольно приемлемая. Летом, в самый пик, по этому маршруту было до пяти рейсов в неделю. Но мы заметили, что около 50% из них заполняется вахтовиками, которые занимаются строительством БАМ-2, – отметил Невьянцев. – С одной стороны, мы субсидируем перевозки, средства направляем, но, к сожалению, из-за большого потока вахтовиков не все местные жители могут воспользоваться льготами.



Билеты, по словам парламентария, раскупают за три недели. Потому он предложил продавать субсидированные только пассажирам, зарегистрированным в республике. Они востребованы, прежде всего, среди людей, которые ездят лечиться в столицу Бурятии.



А вскоре стало известно, что с 2024 года на рейсах из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо начала действовать двухтарифная сетка. Тем, кто прописан в республике, билеты обойдутся дешевле, нежели приезжим. На эту новость тут же В ноябре на субсидирование этого маршрута и на перелёты из Улан-Удэ в Нижнеангарск и обратно из республиканского бюджета выделили более четырёх миллионов рублей. А в ходе традиционного «часа заявлений» на декабрьской сессии Народного Хурала депутат от Северобайкальска Андрей Невьянцев затронул вопрос о компенсации стоимости авиабилетов. Речь шла, в частности, о рейсе из Северо-Байкальского района, который благодаря субсидиям обходится примерно в 5500 рублей в один конец.- Сумма довольно приемлемая. Летом, в самый пик, по этому маршруту было до пяти рейсов в неделю. Но мы заметили, что около 50% из них заполняется вахтовиками, которые занимаются строительством БАМ-2, – отметил Невьянцев. – С одной стороны, мы субсидируем перевозки, средства направляем, но, к сожалению, из-за большого потока вахтовиков не все местные жители могут воспользоваться льготами.Билеты, по словам парламентария, раскупают за три недели. Потому он предложил продавать субсидированные только пассажирам, зарегистрированным в республике. Они востребованы, прежде всего, среди людей, которые ездят лечиться в столицу Бурятии.А вскоре стало известно, что с 2024 года на рейсах из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо начала действовать двухтарифная сетка. Тем, кто прописан в республике, билеты обойдутся дешевле, нежели приезжим. На эту новость тут же отреагировали в соцсетях. Оказалось, что для покупки билетов по спецтарифу придётся искать авиакассы. Вскоре вопрос утрясли

С марта самолёты из столицы Бурятии в муйский посёлок Таксимо станут летать чаще – три раза в неделю, а не два, как сейчас. Об этом сообщили в Минтрансе РБ. Продажа билетов откроется в ближайшее время.В ведомстве напомнили: жителям республики доступны полёты по льготной цене – за 6700 рублей в одну сторону, в то время как коммерческий тариф составляет 14 000 рублей.Приобрести билеты можно в кассах аэропортов, у агентов, имеющих доступ к системе «Сирена» и дистанционно, отправив сообщение в мессенджеры по номерам 8-950-0524-787 либо 8-952-617-39-52 (авиакасса «Ангара-Сервис») или же на электронную почту ap@angara-service.ru, bdb@angara-service.ru.При этом нужно указать маршрут, желаемую дату вылета, число билетов, свои и данные других пассажиров, серию и номер паспорта каждого плюс фото страницы паспорта с регистрацией. В ответ менеджер направит ссылку для оплаты, а после пришлёт уже оформленный билет и чек.