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В нацпарке предупредили о появлении и росте трещин на Байкале

В нацпарке предупредили о появлении и росте трещин на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В выходные на юге озера наступит оттепель

Риск появления новых трещин на льду Байкала растёт. Это связано с потеплением, которое движется в Иркутскую область. В ближайшие выходные дни — 10 и 11 февраля, региональные гидрометеорологи ФГБУ «УГМС» прогнозируют положительные температуры воздуха, в том числе над поверхностью озера. Самые высокие значения на термометрах можно будет наблюдать в южной части Байкала.

Изменение дневных температур на положительные и их суточная амплитуда, по данным специалистов, активизируют разрушающие процессы в ледовом слое, который продолжает формироваться, и спровоцирует самые разные явления, в том числе образование воды на поверхности. Вместе с байкальской сейсмичностью, вышеуказанные обстоятельства могут стать фатальными даже для пешеходов, не говоря уже про автомобилистов: угодить в ловушку трещин и торосов на Байкале станет невероятно легко.

Специалисты ГУ МЧС Иркутской области и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» напоминают всем посетителям Байкала и Прибайкальского национального парка, пролива Малое море в частности: в настоящее время выезд на лёд на автомобилях запрещён, а ледовые переправы ещё не открыты. Сейчас на льду гарантировать безопасность может только транспорт на воздушной подушке.

В четверг, 8 февраля, государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» из Островного участкового лесничества предупредили посетителей национального парка о трещине во льду, которая расходится вдоль западного побережья Ольхона со стороны пролива Малое море. Расстояние между кромками трещины постоянно изменяется, периодически в ней появляются открытые участки воды. Накануне лёд разошёлся рядом с мысом Бурхан на Ольхоне. Ледовый разрыв растянулся вдоль нескольких заливов. О нём известно с начала ледостава: опасное явление наблюдается рядом с популярными у туристов местами.

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