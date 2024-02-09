Правительство РФ закупило книги для школьников Улан-Батора
7 февраля в Монголии состоялась передача российско-монгольской общеобразовательной школе №162 города Улан-Батора более 2,4 тысяч учебников и рабочих тетрадей для учеников начальных классов. С сентября прошлого года школа приступила к работе по российским образовательным стандартам.
Учебники привезла российская делегация под руководством заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, прибывшая с официальным однодневным визитом в Монголию. Доставка также была осуществлена при поддержке посольства Российской Федерации в Монголии и министерства образования и науки Бурятии.
В ходе передачи учебников посол России в Монголии Алексей Евсиков заявил о возможности открыть в приграничных с РФ монгольских аймаках от трёх до пяти школ с обучением на русском языке и работающих по российским образовательным стандартам.
Россия привезла учебники для первоклассников Монголии
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