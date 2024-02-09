В Старом Онохое состоялось родительское собрание по результатам проведённой работы
8 февраля в Бурятии обсудили меры по организации учебного процесса школьников Старо-Онохойской школы. В очередной встрече приняли участие родители учащихся, министр образования и науки РБ Валерий Поздняков и Анна Шурыгина, начальник управления образования Заиграевского района.
Напомним, на сегодняшний день, согласно проведённой экспертизе, школа в селе Старый Онохой на 76% является аварийной, то есть непригодной для эксплуатации. Образовательный процесс в здании продолжаться не может.
На собрании родители ознакомились с результатами проведённой работы органов управления образования и обсудили несколько возможных вариантов организации образовательного процесса. На данный момент наиболее оптимальным решением остаётся перевод учебной деятельности в другую школу.
Это и другие предложения были внесены в план работы. Меры по организации образовательного процесса школьников Старо-Онохойской школы будут приняты в ближайшее время, сообщили в пресс-службе министерства образования РБ.
В Бурятии решают вопрос с аварийной школой
Общество, Фото:
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