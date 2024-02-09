Корвет «Алдар Цыденжапов» отразит атаки «вражеского» корабля

Общество, Фото: пресс-служба минобороны РФ

Экипаж корабля отработает элементы морского боя с артиллерийской стрельбой



Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота вышел в залив Петра Великого для сдачи экипажем элементов второй курсовой задачи с выполнением артиллерийских стрельб.



- Личный состав получил вводную выполнить мероприятия по экстренному приготовлению к бою и походу. Корабль вышел из пункта постоянного базирования соединения надводных кораблей флота в морской полигон боевой подготовки, где проведёт ряд мероприятий по отработке элементов курсовой задачи К-2. В соответствии с планом флота военным морякам предстоит выполнить несколько учебно-боевых упражнений, в том числе артиллерийские стрельбы из 100-мм артиллерийской установки АУ А-190 и 30-мм зенитных артиллерийских установок АУ АК-630М, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Экипаж корвета проведёт стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и минные заграждения условного противника. Также военнослужащим предстоит отработать элементы морского боя по отражению атаки «вражеского» корабля и уничтожению его артиллерийским огнём.



В ходе выхода экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» также предстоит провести учение по связи и борьбе за живучесть корабля.



Обеспечивать выполнение кораблём артиллерийских стрельб будут самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ.



