Дети с ОВЗ пересекут Байкал по льду

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ледовый переход состоится 24 февраля



Ледовый переход «Байкальский лёд» пройдёт 24 февраля в Иркутской области по адаптированному маршруту длиной 8,5 километров от посёлка Култук до Слюдянки. В нём примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители, волонтёры.



Планируется, что в этом году к проекту присоединятся не менее 200 человек, 60 из которых – дети с ОВЗ.



– Цель мероприятия – привлечение внимания к проблеме принятия в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим показать, что такие ребятишки могут вести здоровый образ жизни, принимать участие в общественно значимых событиях, быть успешными. Ледовый переход – это повод провести время с близкими, получить заряд бодрости, испытать массу эмоций, – прокомментировали организаторы.



Безопасность участников в пути будут обеспечивать спасатели. По маршруту движения предусмотрено горячее питание. Об этом сообщает администрация Иркутска.



Возрастное ограничение: 6+.

