Ледовый переход состоится 24 февраля
Ледовый переход «Байкальский лёд» пройдёт 24 февраля в Иркутской области по адаптированному маршруту длиной 8,5 километров от посёлка Култук до Слюдянки. В нём примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители, волонтёры.
Планируется, что в этом году к проекту присоединятся не менее 200 человек, 60 из которых – дети с ОВЗ.
– Цель мероприятия – привлечение внимания к проблеме принятия в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим показать, что такие ребятишки могут вести здоровый образ жизни, принимать участие в общественно значимых событиях, быть успешными. Ледовый переход – это повод провести время с близкими, получить заряд бодрости, испытать массу эмоций, – прокомментировали организаторы.
Безопасность участников в пути будут обеспечивать спасатели. По маршруту движения предусмотрено горячее питание. Об этом сообщает администрация Иркутска.
Возрастное ограничение: 6+.
Дети с ОВЗ пересекут Байкал по льду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экзамен сдали все обучавшиеся осуждённые
Ледовый переход состоится 24 февраля
Турнир пройдёт в конце марта
«Верим, что в новом году нас ждут только добро, счастье и благополучие»
В Улан-Удэ лишь 9 градусов мороза
Помимо матчей на льду Байкала и Хубсугула, состоится восхождение студентов на Мунку-Сардык
Также здесь станцуют ёхор
В республике отметят Буддийский новый год
Площадки акции станут известны позднее
Экипаж корабля отработает элементы морского боя с артиллерийской стрельбой
«Собачий» рейд состоялся в микрорайоне Импульс
Жилые секции могут принять до 48 человек
Правительство РФ закупило книги для школьников Улан-Батора
В Старом Онохое состоялось родительское собрание по результатам проведённой работы
Нина Мусорина приехала в Бурятию в 1964 году