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На севере Бурятии разгорается скандал из-за закрытого детсада

На севере Бурятии разгорается скандал из-за закрытого детсада
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
ДОУ осталось без повара, а желающих заменить её не оказалось

В муйском посёлке Таксимо назревает недовольство из-за закрытия детского сада «Золотой ключик». Дошкольное учреждение осталось без повара – сотрудница заболела, и его работу пришлось приостановить на неопределённый срок.

Родители воспитанников высказали недовольство по этому поводу в группе «Муя-инфо.24/7». Они призвали местные власти принять хоть какие-то меры.

- Садик закрыли и неизвестно, когда откроют. В остальные не берут – там уже нет мест. И где гарантия, что повар опять через пару дней не уйдёт на больничный? – возмущаются сельчане. – Дети маленькие, только привыкли к саду, а теперь – другой. И не факт, что возьмут туда. Все работают, больничный не дадут. Как быть и что теперь делать?

Заведующая ДОУ Валентина Мурзина подтвердила, что «Золотой ключик» действительно закрыли из-за болезни повара. Сколько это продлится – неизвестно.

- При эффективном лечении – две-три недели, то есть фактически 1 рабочих дней, – подчеркнула она. – Всем желающим без исключения предоставили места в других садах по желанию и возможностям родителей. Никому в этом не отказывали.

Заведующая заявили: сейчас постоянный повар вообще находится в декрете и попытки найти человека на это место предпринимаются. Но желающих, судя по всему, нет.

- По словам кандидатов, их не устраивает низкая заработная плата и «слишком высокая ответственность» должностного лица, – добавила Валентина Мурзина.

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