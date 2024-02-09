Леонид Дзюник заявил, что она никогда не высказывалась против СВО
Следом за Улан-Удэ концерты российской певицы Кристины Орбакайте начали отменять и в других городах. В этом списке уже есть Иркутск, Чита, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Благовещенск. Где-то выступления знаменитости вообще не состоятся, а где-то их просто перенесли на неопределённый срок.
Причина в том, что Орбакайте так и не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции. Некоторые жители Бурятии сочли, что неопределившейся звезде в республике не место. Они задались вопросом, логично ли и нравственно верно организовывать на родине героев-бойцов СВО концерты таких артистов.
Тем временем известный в стране продюсер Леонид Дзюник в разговоре c NEWS.ru призвал не травить Орбакайте и не отменять её выступления, отметив, что от этого страдают рядовые зрители, отдавшие деньги за билеты, и большой творческий коллектив певицы. А винить Кристину за то, что она – дочь Примадонны, нельзя. Мол, она давно «самостоятельная единица» и никогда не высказывалась против СВО
- У меня есть друзья в театре и им не нужен никакой пиар – они давно ездят в Донбасс к нашим ребятам. Поймите, душа должна рваться. Но если человек не может это делать, не надо устраивать травлю, – подчеркнул продюсер в разговоре с изданием.
Известный музыкальный продюсер призвал прекратить травлю «отменённой» в Улан-Удэ Орбакайте
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