Площадки акции станут известны позднее
23 марта пройдёт всемирная акция «Всебурятский диктант «Эрдэм». Это ежегодное социально значимое образовательное мероприятие, направленное на сохранение бурятского языка и его популяризации.
Во всебурятском диктанте «Эрдэм» примут участие жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, разных городов России и других стран. Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Для участников, которые не имеют возможности очного участия, будет размещена в интернете видеоверсия диктанта.
Организатором площадки в Бурятии выступает республиканский центр по развитию бурятского языка, в Усть-Ордынском Бурятском округе - администрация УОБО, в разных городах и странах - бурятские землячества. Скоро станут известны локации акции этого года.
Возрастное ограничение: 6+.
В марте вновь напишут всебурятский диктант
Общество, Фото:
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