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В марте вновь напишут всебурятский диктант

В марте вновь напишут всебурятский диктант
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Площадки акции станут известны позднее

23 марта пройдёт всемирная акция «Всебурятский диктант «Эрдэм». Это ежегодное социально значимое образовательное мероприятие, направленное на сохранение бурятского языка и его популяризации.

Во всебурятском диктанте «Эрдэм» примут участие жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, разных городов России и других стран. Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Для участников, которые не имеют возможности очного участия, будет размещена в интернете видеоверсия диктанта.

Организатором площадки в Бурятии выступает республиканский центр по развитию бурятского языка, в Усть-Ордынском Бурятском округе - администрация УОБО, в разных городах и странах - бурятские землячества. Скоро станут известны локации акции этого года.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия акция диктант бурятский язык

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