В Иркутской области дали прогноз на предстоящий Год дракона

«Обмануть Дракона не удастся»
6 февраля в Иркутской области состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию Белого месяца в Иркутске. Её участники ответили на вопросы о традициях праздника, предстоящих мероприятиях, рассказали о стратегии развития культуры бурятского народа, поделились планами деятельности, направленной на сохранение и популяризацию бурятской культуры.
Сагаалган символизирует начало нового года по лунному календарю, обновление природы и человека. Шираб лама, Дид Хамбо-лама Буддийской традиционной Сангхи России по Иркутской области, объяснил, что в течение священного месяца все действия, мысли и молитвы людей имеют особую силу, и нужно постараться направить их на благо.
Участники конференции поделились, что ждёт нас в 2024 году. Коротко, «дракон вспыльчивый, но очень мудрый – обмануть его не удастся». Другими словами, успех в этом году ждёт тех, кто хорошо работает головой и руками. А вот тем, кто старается разбогатеть на чужом труде, ворует и жульничает, придётся столкнуться с серьёзными проблемами.
Также в центре культуры коренных народов Прибайкалья напомнили о совместном ёхоре (6+), который пройдёт 10 февраля в Иркутске у стадиона «Труд». 24 февраля Сагаалган отпразднуют на спортивно-культурном мероприятии «В сиянии Белого месяца» (6+), которое пройдёт также в ДС «Труд».
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Общество, Фото:
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