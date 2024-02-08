08 февраля

07 февраля

Популярное

В прибрежном селе Бурятии нарастает недовольство из-за палочек для еды

В прибрежном селе Бурятии нарастает недовольство из-за палочек для еды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За фабрику, где их производят, возьмётся Бурприроднадзор

Жители прибайкальского села Турунтаево призвали разобраться с предприятием по производству палочек для еды, которое находится недалеко от местного кафе. Люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда там, наконец, установят систему очистки.

- У жильцов близлежащих домов на окнах и обшивке домов копоть в мелкую крапинку и сажа. Они рассеиваются по огородам. Невозможно оставить машину за оградой и сушить бельё на улице. Эта труба коптит круглосуточно, иногда – и с гулом. Кто должен за этим следить? – вопрошают сельчане.

К ситуации уже пообещал подключиться Бурприроднадзор. Сотрудники ведомства проведут выездное обследование, чтобы установить владельца предприятия.

- В дальнейшем будут приняты меры по постановки объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учёт и предъявлению требований по установке газоочистного оборудования для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в воздух, – заверили в Бурприроднадзоре.
предприятие жалобы экология Бурприроднадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Четверть улан-удэнцев ставят работу выше детей
Четверть улан-удэнцев ставят работу выше детей
Общество, 08.02.2024
Они предпочитают добиваться карьерных целей до того, как стать родителями
В Улан-Удэ лисичка прониклась идеями ЗОЖ и забрела на стадион
В Улан-Удэ лисичка прониклась идеями ЗОЖ и забрела на стадион
Общество, 08.02.2024
Рыжая хищница с раннего утра встречала там посетителей
Военный из Бурятии добивается выплаты за увечье годовой давности
Военный из Бурятии добивается выплаты за увечье годовой давности
Общество, 08.02.2024
Деньги он не смог получить из-за справки о ранении
Спортсмен из Бурятии завоевал серебро на чемпионате России по пулевой стрельбе
Спортсмен из Бурятии завоевал серебро на чемпионате России по пулевой стрельбе
Общество, 08.02.2024
Он уступил только серебряному призёру Олимпийских Игр
Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада
Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада
Общество, 08.02.2024
Хамбо Лама посоветовал посещать ритуал Дугжууба только в родовых дацанах 
В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин
В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин
Общество, 08.02.2024
Знаменитому музыканту было 74 года
Жители райцентра в Бурятии вдребезги переругались из-за уличных собак
Жители райцентра в Бурятии вдребезги переругались из-за уличных собак
Общество, 08.02.2024
Одни защищают бродячих животных, а другие из-за них боятся выходить из дома
Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой
Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой
Общество, 08.02.2024
Горожане заявили, что здание портит вид и потребовали разобраться с ним
В Бурятии насчитали свыше тысячи учёных
В Бурятии насчитали свыше тысячи учёных
Общество, 08.02.2024
Более половины из них посвятили себя естественным наукам
В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч
В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч
Общество, 08.02.2024
К концу недели 11 семьям предоставят временное жильё
В Бурятии трудоустройство секретаря обернулось штрафом
В Бурятии трудоустройство секретаря обернулось штрафом
Общество, 08.02.2024
Директор учреждения привлечён к административной ответственности
Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру
Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру
Общество, 08.02.2024
Также коллекция ракообразных улетела в Китай
В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе
В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе
Общество, 08.02.2024
Чтобы добраться до Улан-Удэ, им придётся выложить 75 рублей
В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства
В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства
Общество, 08.02.2024
Два месяца назад там обнаружили труп заражённой лисы
В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество
В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество
Общество, 08.02.2024
Под отключение попадёт улица в посёлке Забайкальский

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^