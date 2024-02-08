За фабрику, где их производят, возьмётся Бурприроднадзор
Жители прибайкальского села Турунтаево призвали разобраться с предприятием по производству палочек для еды, которое находится недалеко от местного кафе. Люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда там, наконец, установят систему очистки.
- У жильцов близлежащих домов на окнах и обшивке домов копоть в мелкую крапинку и сажа. Они рассеиваются по огородам. Невозможно оставить машину за оградой и сушить бельё на улице. Эта труба коптит круглосуточно, иногда – и с гулом. Кто должен за этим следить? – вопрошают сельчане.
К ситуации уже пообещал подключиться Бурприроднадзор. Сотрудники ведомства проведут выездное обследование, чтобы установить владельца предприятия.
- В дальнейшем будут приняты меры по постановки объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учёт и предъявлению требований по установке газоочистного оборудования для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в воздух, – заверили в Бурприроднадзоре.
В прибрежном селе Бурятии нарастает недовольство из-за палочек для еды
Общество, Фото:
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