В прибрежном селе Бурятии нарастает недовольство из-за палочек для еды

За фабрику, где их производят, возьмётся Бурприроднадзор



Жители прибайкальского села Турунтаево призвали разобраться с предприятием по производству палочек для еды, которое находится недалеко от местного кафе. Люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда там, наконец, установят систему очистки.



- У жильцов близлежащих домов на окнах и обшивке домов копоть в мелкую крапинку и сажа. Они рассеиваются по огородам. Невозможно оставить машину за оградой и сушить бельё на улице. Эта труба коптит круглосуточно, иногда – и с гулом. Кто должен за этим следить? – вопрошают сельчане.



К ситуации уже пообещал подключиться Бурприроднадзор. Сотрудники ведомства проведут выездное обследование, чтобы установить владельца предприятия.



- В дальнейшем будут приняты меры по постановки объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учёт и предъявлению требований по установке газоочистного оборудования для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в воздух, – заверили в Бурприроднадзоре.

