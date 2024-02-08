Юбилярами семейной жизни стала семья из Джидинского района
2 февраля в Джидинском районном отделе управления ЗАГС Бурятии прошло торжественное чествование «золотых» свадебных юбиляров – супругов Аксентьевых: Виктора Семёновича и Екатерины Ильиничны. Этот важный день пара отметила вместе со своими родными, близкими и друзьями в зале бракосочетания Джидинского района.
50 лет провели в браке супруги Аксентьевы, воспитали сына, помогают воспитывать внуков. После окончания Иволгинского гидромелиоративного техникума Виктор Семёнович привёз молодую жену на родину в Джидинский район. Здесь всю свою трудовую жизнь супруги посвятили выбранной профессии. В настоящее время Виктор Семёнович находится на заслуженном отдыхе, а Екатерина Ильинична до настоящего времени возглавляет Джидинский филиал управления «Бурятмелиоводхоза».
- Торжественное чествование позволило Виктору Семёновичу и Екатерине Ильиничне Аксентьевым ощутить всю любовь и тепло их окружающих, и понять, что долгие годы брака были наполнены счастьем и взаимопониманием. Их история стала примером для молодых пар, стремящихся сохранить семейные традиции и верность друг другу, - заявили в пресс-службе управления ЗАГС РБ.
На юге Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юбилярами семейной жизни стала семья из Джидинского района
Они появились в Тарбагатае и Мухоршибири
Скульпторы Монголии стали чемпионами с работой «Нумур»
В Курумкане прошло торжественное открытие Года семьи
Работы планируют завершить в этом году
«Обмануть Дракона не удастся»
Соревнования состоялись в столице Амурской области
Он включает в себя семь основных блоков
В столице Бурятии подвели итоги Года педагога и наставника
Также горожанам покажут лазерное шоу
Местами даже ожидается плюсовая погода
Мужчина никак не хотел сниматься с регистрационного учёта
К нему присоединились 12 земляков
Люди заявили, что псов с каждым днём становится всё больше
Она пыталась вывезти их из страны