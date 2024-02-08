На юге Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Юбилярами семейной жизни стала семья из Джидинского района



2 февраля в Джидинском районном отделе управления ЗАГС Бурятии прошло торжественное чествование «золотых» свадебных юбиляров – супругов Аксентьевых: Виктора Семёновича и Екатерины Ильиничны. Этот важный день пара отметила вместе со своими родными, близкими и друзьями в зале бракосочетания Джидинского района.



50 лет провели в браке супруги Аксентьевы, воспитали сына, помогают воспитывать внуков. После окончания Иволгинского гидромелиоративного техникума Виктор Семёнович привёз молодую жену на родину в Джидинский район. Здесь всю свою трудовую жизнь супруги посвятили выбранной профессии. В настоящее время Виктор Семёнович находится на заслуженном отдыхе, а Екатерина Ильинична до настоящего времени возглавляет Джидинский филиал управления «Бурятмелиоводхоза».



- Торжественное чествование позволило Виктору Семёновичу и Екатерине Ильиничне Аксентьевым ощутить всю любовь и тепло их окружающих, и понять, что долгие годы брака были наполнены счастьем и взаимопониманием. Их история стала примером для молодых пар, стремящихся сохранить семейные традиции и верность друг другу, - заявили в пресс-службе управления ЗАГС РБ.



