В Курумкане прошло торжественное открытие Года семьи
2 февраля в селе Курумкан Республики Бурятия прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в районе. В рамках праздника на сцене культурно-досугового центра прошло чествование первого новорождённого 2024 года, рождённого в Курумканском районе.
Малыш появился на свет 1 января и стал третьим, долгожданным ребёнком в семье Олега Зоригтоевича и Татьяны Дашидондоковны. Счастливых родителей поздравили с рождением сына представители администрации МО «Курумканский район», районного совета депутатов, отдела социальной защиты населения района, администрации СП «Курумкан», центральной районной больницы, Народного Хурала РБ и социального фонда района. Торжественную церемонию чествования провели сотрудники Курумканского ЗАГС.
Семье были вручены ценные денежные сертификаты и памятные подарки. Также родители получили самый первый в жизни ребёнка документ – свидетельство о рождении. Малышу пожелали радостных и счастливых дней, богатырского здоровья, процветания и благополучия.
Открытие года семьи было также ознаменовано чествованием многодетной семьи Тумэна Шанюшкиевича и Ларисы Владимировны, которые воспитывают шестерых детей: трёх мальчиков и трёх девочек, совмещая нелёгкий труд родительства со службой в полиции. Кроме этого, в адрес семей Курумканского района прозвучали тёплые поздравления и пожелания, были вручены памятные подарки и проведена праздничная концертная программа. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В райцентре Бурятии чествовали первого новорождённого района
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