Мероприятие проведут с 19 по 21 февраля
В Улан-Удэ проведут городской студенческий фестиваль-конкурс патриотической песни «Мы вместе с Россией». Заявки принимаются до 18 февраля на электронную почту: annavsgaki@mail.ru.
Отборочный тур пройдёт 19 февраля. Гала-концерт состоится в концертно-театральном центре «Феникс» 21 февраля.
Как сообщает Восточно-Сибирский институт культуры, собранные денежные средства в рамках фестиваля будут направлены на гуманитарную помощь бойцам из Бурятии, находящихся в зоне СВО.
Возрастное ограничение: 6+.
Студенты Улан-Удэ соберутся на фестиваль патриотической песни
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