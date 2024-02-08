В Закаменске выберут лучшие семейные бурятские блюда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Конкурс проводится в рамках праздника Белого месяца



В Закаменском районе Бурятии объявлен конкурс на лучшее семейное блюдо бурятской национальной кухни «Манай булын амтатай хоол» («Уникальное блюдо нашей семьи»). Мероприятие проведут 10 февраля на центральной площади города Закаменск.



К участию в конкурсе допускаются все желающие семьи. Приём заявок производится по 9 февраля включительно на электронной почте: zkmroms@mail.ru c пометкой «Конкурс блюд».



Участники в работе должны использовать собственную кухонную посуду и инвентарь. По желанию приборы и атрибутику для оформления столов в национальном стиле. На все демонстрируемые изделия и блюда должны быть оформлены презентационные карточки-таблички с названием изделия. Все продукты, используемые участниками в ходе конкурса, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Участник несёт полную ответственность за качество представленного блюда.



Блюда будут оценивать по следующим критериям:

- уникальность подачи (оформление) и рецептуры семейного национального блюда;

- гармоничность, оригинальность использования дизайна;

- наличие национальной одежды;

- понятность и доступность рецепта;

- субъективная оценка рецепта членами экспертного жюри (аппетитность, привлекательность, подбор продуктов, сервировка).



Победитель определяется членами жюри простым большинством голосов. Призёры награждаются дипломами и призами.



Возрастное ограничение: 0+.

