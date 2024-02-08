Конкурс проводится в рамках праздника Белого месяца
В Закаменском районе Бурятии объявлен конкурс на лучшее семейное блюдо бурятской национальной кухни «Манай булын амтатай хоол» («Уникальное блюдо нашей семьи»). Мероприятие проведут 10 февраля на центральной площади города Закаменск.
К участию в конкурсе допускаются все желающие семьи. Приём заявок производится по 9 февраля включительно на электронной почте: zkmroms@mail.ru c пометкой «Конкурс блюд».
Участники в работе должны использовать собственную кухонную посуду и инвентарь. По желанию приборы и атрибутику для оформления столов в национальном стиле. На все демонстрируемые изделия и блюда должны быть оформлены презентационные карточки-таблички с названием изделия. Все продукты, используемые участниками в ходе конкурса, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Участник несёт полную ответственность за качество представленного блюда.
Блюда будут оценивать по следующим критериям:
- уникальность подачи (оформление) и рецептуры семейного национального блюда;
- гармоничность, оригинальность использования дизайна;
- наличие национальной одежды;
- понятность и доступность рецепта;
- субъективная оценка рецепта членами экспертного жюри (аппетитность, привлекательность, подбор продуктов, сервировка).
Победитель определяется членами жюри простым большинством голосов. Призёры награждаются дипломами и призами.
Возрастное ограничение: 0+.
В Закаменске выберут лучшие семейные бурятские блюда
Общество, Фото:
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