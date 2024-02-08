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В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч

В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
К концу недели 11 семьям предоставят временное жильё

Зарегистрированные жильцы сгоревшего многоквартирного дома в Усть-Илимске получат компенсации за утраченное имущество по 110 тысяч рублей. Средства будут выделены из резервного фонда бюджета города, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Во-первых, зарегистрированные жильцы дома получат по 110 тысяч рублей из резервного фонда бюджета города. Это выплаты за утраченное имущество. Во-вторых, минсоцразвития готовит документы для оказания государственной социальной помощи и адресной материальной помощи пострадавшим. Размер этих выплат - от 100 до 126 тысяч рублей на семью в зависимости от доходов граждан, - написал Кобзев.

Всем пострадавшим администрация предложила жильё из маневренного фонда (жилые помещения для временного проживания – прим). 11 семей уже оформляют документы, переехать они планируют к концу недели.

Заявляется, что организована индивидуальная работа с каждой семьёй, например, по восстановлению документов. Губернатор поручил предложить пострадавшим заключить социальные контракты. Для семей с детьми – помочь с организацией летнего отдыха. В проработке и вопрос трудоустройства безработных граждан.

- Что касается земельного участка, надо рассмотреть возможность войти в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, - отметил Игорь Кобзев.

В Центральной городской библиотеке в Усть-Илимске организовали пункт приёма вещей для погорельцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар произошёл вечером 4 февраля. Полностью сгорел двухэтажный деревянный дом на улице Профсоюзная.

Причиной пожара, как выяснилось, стал аварийный режим работы электросети.

- Хозяин квартиры проснулся и увидел, как по потолку расходится дым. Разбудив сожительницу, он направился к выходу, но пламя уже охватило коридор. Покинуть квартиру было невозможно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Мужчина и женщина получили ожоги и были госпитализированы, других пострадавших нет.

Всего в доме находилось 28 квартир, в том числе 17 муниципальных и 8 – в собственности у граждан. В них было зарегистрировано 54 человека. В трёх квартирах никто не проживал.
пожар компенсация

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