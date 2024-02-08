В Бурятии трудоустройство секретаря обернулось штрафом

Директор учреждения привлечён к административной ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии бывший специалист администрации района (такая должность входит в реестр муниципальных служащих) трудоустроилась на новое место работы секретарём. В нарушение антикоррупционного закона работодатель уведомление о заключении с нею трудового договора по последнему месту службы не направил.



Руководитель учреждения получил прокурорское представление. После этого нарушение устранили, виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.



- Также директор учреждения привлечён к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего в нарушение требований закона». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

