В Улан-Удэ лисичка прониклась идеями ЗОЖ и забрела на стадион

Рыжая хищница с раннего утра встречала там посетителей
Главврач республиканского врачебно-физкультурного диспансера и главный внештатный специалист по спортивной медицине Минздрава Бурятии Ярослав Шубин рассказал, как повстречал на Центральном стадионе лисичку. Произошло всё во вторник, 6 февраля.
- Рано утром работников диспансера и посетителей встречала лисичка. Прониклась идеями здорового образа жизни и пришла на стадион, – написал Шубин на своей странице.
Эту встречу он назвал неожиданной – ведь лесные звери не каждый день бродят возле спортобъектов. Руководитель учреждения заснял рыжую хищницу на камеру. У него возникло подозрение, что у животного бешенство.
- Красиво и впечатляет, однако вызывает серьёзные опасения и поэтому были приняты соответствующие меры, – добавил Ярослав Шубин. – Кажется, хорошая примета – с утра встретить лисичку.
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