В Улан-Удэ лисичка прониклась идеями ЗОЖ и забрела на стадион



Эту встречу он назвал неожиданной – ведь лесные звери не каждый день бродят возле спортобъектов. Руководитель учреждения заснял рыжую хищницу на камеру. У него возникло подозрение, что у животного бешенство.



- Красиво и впечатляет, однако вызывает серьёзные опасения и поэтому были приняты соответствующие меры, – добавил Ярослав Шубин. – Кажется, хорошая примета – с утра встретить лисичку.



- Рано утром работников диспансера и посетителей встречала лисичка. Прониклась идеями здорового образа жизни и пришла на стадион, – написал Шубин на своей странице.