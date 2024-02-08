Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру

Также коллекция ракообразных улетела в Китай
В начале февраля в Бурятии специалисты Россельхознадзора проконтролировали партию из 10 бабочек (лат. Insecta, Lepidoptera, Pieridae). Бабочки отловлены в горах Восточного Саяна в Тункинском районе и предназначены для отправки коллекционеру из Великобритании.
Также в конце января специалисты осмотрели партию зоологической коллекции ракообразных (лат. Crustacea, Amphipoda) в количестве 76 экземпляров. Все они собраны на дне озера Байкал и отправлены в Китай для научных исследований.
- Проконтролированные партии отправляются за границу Почтой России в сопровождении оформленных фитосанитарных сертификатов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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Также коллекция ракообразных улетела в Китай
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