Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру





В начале февраля в Бурятии специалисты Россельхознадзора проконтролировали партию из 10 бабочек (лат. Insecta, Lepidoptera, Pieridae). Бабочки отловлены в горах Восточного Саяна в Тункинском районе и предназначены для отправки коллекционеру из Великобритании.Также в конце января специалисты осмотрели партию зоологической коллекции ракообразных (лат. Crustacea, Amphipoda) в количестве 76 экземпляров. Все они собраны на дне озера Байкал и отправлены в Китай для научных исследований.- Проконтролированные партии отправляются за границу Почтой России в сопровождении оформленных фитосанитарных сертификатов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.