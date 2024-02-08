В Улан-Удэ почтут память воинов-афганцев

В столице Бурятии пройдут памятные мероприятия, посвящённые выводу советских войск из Афганистана



15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. По этому случаю в Улан-Удэ пройдёт митинг с возложением венков к памятнику «Ровесникам, ушедшим в бой», собрание общественности и праздничный концерт с участием ведущих артистов, музыкальных и хореографических коллективов города и республики.



Начало мероприятий состоится 15 февраля в 13:00 у памятника «Ровесникам, ушедшим в бой» (12+). Собрание и концерт проведут в 15:00 в концертно-театральном центре «Феникс» (12+).



Как сообщили в республиканском центре народного творчества, в концерте запланированы выступления хореографических коллективов: «Жемчужины Бурятии», Забайкальского казачьего ансамбля «Станица», театра танца «Капуччино», ансамбля восточного танца «Лотос», вокально-инструментальной группы «Lakers», инструментальной этно-группы «Дайда», исполнителей: Чимита Дондокова, Евгения Дайдапова, Георгия Байбородина, Виктории Замуловой, Романа Нечаева, мужского трио «Забава», а также народных артистов Республики Бурятия Бадмы-Ханды Аюшеевой и Намхая Мунхзула. Вход на концерт по пригласительным билетам.



Возрастное ограничение: 12+.

