08 февраля

07 февраля

Популярное

Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой

Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожане заявили, что здание портит вид и потребовали разобраться с ним

Накануне в официальной группе администрации Улан-Удэ во «ВКонтакте» оставили комментарий с просьбой разобраться с постройкой, которая находится на улице Пушкина, около дома № 18. «Обгоревший недострой. Глаза мозолит и вид портит. Обещали, что займутся этим объектом. Годы-то идут», – отметила одна из жительниц бурятской столицы.

В мэрии на это заявили: по сведениям из единого государственного реестра недвижимости, этот объект незавершённого строительства находится в частной собственности с 24 июня 2021 года.

- По этому адресу нет распоряжения о сносе, поэтому он не предусматривается. Объект огорожен забором и доступ к нему ограничен, – сообщили в администрации. 
жалобы Мэрия Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители райцентра в Бурятии вдребезги переругались из-за уличных собак
Жители райцентра в Бурятии вдребезги переругались из-за уличных собак
Общество, 08.02.2024
Одни защищают бродячих животных, а другие из-за них боятся выходить из дома
Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой
Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой
Общество, 08.02.2024
Горожане заявили, что здание портит вид и потребовали разобраться с ним
В Бурятии насчитали свыше тысячи учёных
В Бурятии насчитали свыше тысячи учёных
Общество, 08.02.2024
Более половины из них посвятили себя естественным наукам
В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч
В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч
Общество, 08.02.2024
К концу недели 11 семьям предоставят временное жильё
В Бурятии трудоустройство секретаря обернулось штрафом
В Бурятии трудоустройство секретаря обернулось штрафом
Общество, 08.02.2024
Директор учреждения привлечён к административной ответственности
Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру
Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру
Общество, 08.02.2024
Также коллекция ракообразных улетела в Китай
В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе
В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе
Общество, 08.02.2024
Чтобы добраться до Улан-Удэ, им придётся выложить 75 рублей
В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства
В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства
Общество, 08.02.2024
Два месяца назад там обнаружили труп заражённой лисы
В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество
В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество
Общество, 08.02.2024
Под отключение попадёт улица в посёлке Забайкальский
В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Форуме»
В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Форуме»
Общество, 08.02.2024
Торговом центре прошло пожарно-тактическое учение
В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
Общество, 08.02.2024
С молодёжью проведут лекции, «круглые столы» и беседы
В Бурятии разыграли «Кубок Победы»
В Бурятии разыграли «Кубок Победы»
Общество, 08.02.2024
Школьники республики приняли участие в военно-патриотическом слёте
В Бурятии местами до пяти градусов мороза
В Бурятии местами до пяти градусов мороза
Общество, 08.02.2024
Снега в республике не ожидается

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^