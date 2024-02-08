Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой



Накануне в официальной группе администрации Улан-Удэ во «ВКонтакте» оставили комментарий с просьбой разобраться с постройкой, которая находится на улице Пушкина, около дома № 18. «Обгоревший недострой. Глаза мозолит и вид портит. Обещали, что займутся этим объектом. Годы-то идут», – отметила одна из жительниц бурятской столицы.



В мэрии на это заявили: по сведениям из единого государственного реестра недвижимости, этот объект незавершённого строительства находится в частной собственности с 24 июня 2021 года.



- По этому адресу нет распоряжения о сносе, поэтому он не предусматривается. Объект огорожен забором и доступ к нему ограничен, – сообщили в администрации.

