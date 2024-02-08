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Ушуисты Бурятии завоевали 164 медали чемпионата и первенства ДФО

Ушуисты Бурятии завоевали 164 медали чемпионата и первенства ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Соревнования состоялись в столице Амурской области

Со 2 по 4 февраля в городе Благовещенск прошли чемпионат и первенстве Дальневосточного федерального округа по ушу. В соревнованиях участвовали 230 спортсменов из пяти регионов Дальнего Востока в трёх дисциплинах: таолу, кунг-фу и юньчуньцюань.

Команда Бурятии в составе 63 спортсменов и 4 тренеров спортивной школы ушу №18 «Золотой дракон» завоевала 164 медали, из них: 79 золотых, 44 серебряных и 41 бронзовую.

- Республика Бурятия на соревнованиях была самой многочисленной. Все взрослые и юниоры, основного состава сборной Бурятии, стали победителями. Как всегда успешно и на высоком уровне выступили лидеры нашей команды – члены сборной России, мастера спорта: Леонова Анна и Жигжитов Амгалан. Выросли в мастерстве и также хорошо выступили Базаров Аюша, Кадилов Никита, Жамсуев Максар, Ткачева Елизавета, Байдыш Алина, Попова Валерия, Жданов Захар, Апрелкова Анна, Дампилов Алдар, Угловская Мария, Васильев Данил и Галсанова Арьяна. Конечно, для дальнейшего развития ушу в Республике Бурятия, необходимо увеличивать поддержку ребят и тренеров. Наша сборная Бурятии по ушу показала себя на соревнованиях как очень сильная характером, дружная и достойная команда, - заявил заслуженный тренер России, главный тренер сборной Бурятии по ушу, основатель школы ушу «Золотой Дракон» Игорь Марковец.

Спортсменов также тренируют Анастасия Ворошнина, Светлана Фомицкая и Алина Фёдорова, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

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