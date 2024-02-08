Они появились в Тарбагатае и Мухоршибири
В Бурятии на два дома, построенных для детей-сирот в районных центрах, получено разрешение о вводе в эксплуатацию. Таким образом, завершается реализация социальных проектов по строительству жилья для детей-сирот в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах республики.
Всего построено два многоквартирных жилых дома в сёлах Тарбагатай и Мухоршибирь по 36 квартир в каждом. Срок ввода в эксплуатацию – 1 февраля.
- В установленный правительством Бурятии в срок до 1 февраля были введены в эксплуатацию эти два многоквартирных дома, построенных для детей, оставшихся без попечения родителей. Администрациями Мухошибирского и Тарбагатайского районов выданы заключения о вводе в эксплуатацию. В настоящий момент готовятся документы для передачи двух МКД в собственность Республики Бурятия, - пояснила руководитель застройщика Мария Башитова.
Напомним, строительство двух домов для детей сирот велось за счёт средств республиканского бюджета и вложений застройщика. Общие затраты на возведение двух многоквартирных домов составили около 220 млн рублей, из них 173 млн направлено из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В райцентрах Бурятии построили дома для детей-сирот
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Скульпторы Монголии стали чемпионами с работой «Нумур»
В Курумкане прошло торжественное открытие Года семьи
Работы планируют завершить в этом году
«Обмануть Дракона не удастся»
Соревнования состоялись в столице Амурской области
Он включает в себя семь основных блоков
В столице Бурятии подвели итоги Года педагога и наставника
К нему присоединились 12 земляков
Его «притормозили» старый фундамент и грунтовые воды
Люди заявили, что псов с каждым днём становится всё больше
Она пыталась вывезти их из страны
А всего в республике оформили более 25 тысяч жилищных кредитов
Верховный суд республики проконсультируется по поводу их эвтаназии с Конституционным
Соревнования провели в День зимних видов спорта
За фабрику, где их производят, возьмётся Бурприроднадзор