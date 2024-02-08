В Бурятии озвучили план мероприятий Года семьи в республике

Он включает в себя семь основных блоков
В Бурятии подготовлен межведомственный план основных мероприятий по проведению в республике в 2024 году Года семьи. Состав организационного комитета утверждён распоряжением главы РБ Алексеем Цыденовым 1 февраля этого года. В его составе 28 человек, в числе которых все заместители председателя правительства, руководители министерств и ведомств, территориальных управлений, общественной палаты, уполномоченный по правам ребёнка, представители общественных объединений.
- План включает семь основных блоков, мероприятия которых направлены на популяризацию семьи и брака через молодые, многодетные и приёмные семьи, чествование матерей, отцов, семейные конкурсы и слёты, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Ещё один блок подразумевает внедрение корпоративного стандарта на предприятиях республики, поддержку студенческих семей и семейных династий. Среди других направлений – охрана здоровья молодёжи, развитие семейного спорта, участие в культурной жизни республики. Ещё один важный блок посвящён ответственному родительству и профилактике социального сиротства. Все эти мероприятия будут сопровождаться информационной кампанией, главная цель которой – популяризация традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни и ответственного родительства.
Как сообщили в министерстве соцзащиты РБ, ранее федеральное правительство утвердило план основных мероприятий по его проведению. Он состоит из нескольких блоков. Первый включает в себя чествование родителей, награждённых знаком «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава», масштабные всероссийские конкурсы «Это у нас семейное» (0+), «Семья года» (0+), торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности и ряд других мероприятий. Первый урок в День знаний и школьные выпускные посвятят тематике Года семьи.
Напомним, что официальный старт Году семьи был дан всероссийским семейным форумом «Родные – любимые» 19 января на выставке «Россия» (6+) на ВДНХ. В Бурятии торжественная церемония открытия Года семьи состоялась спустя 12 дней – 31 января в театре Русской драмы, где была передана частичка огня всероссийского семейного очага «Сердце России». Это событие дало старт целому ряду событий, которые пройдут на протяжении года и охватят все сферы жизни республики.
В Бурятии озвучили план мероприятий Года семьи в республике
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