В Улан-Удэ построят ещё одну поликлинику

Работы планируют завершить в этом году
В этом году в столице Бурятии построят ещё одну поликлинику на 250 посещений. Речь идёт о медучреждении, которое будет размещено в «сотых» кварталах города Улан-Удэ.
Сейчас начались подготовительные работы к строительству: планировка земельного участка, ограждение территории на которой намерены развернуть стройку. Строительство начнётся со дня на день, но уже возникли первые трудности.
Построить новую поликлинику планируется рядом с региональным центром единоборств. Однако уже на первом этапе строители столкнулись с непростой задачей. Объект предполагается разместить в местности со сложным рельефом – это потребует возвести подпорную стенку, что повлечёт за собой дополнительные траты. Для того, чтобы избежать непредвиденных расходов на выездном совещании было предложено два варианта решения проблемы.
- Сегодня с подрядчиком и проектировщиками выехали на объект. Пришли к выводу, что необходимо либо изменить посадку здания на несколько метров, либо поменять земельный участок. В случае если будет выбран второй вариант, то рассматриваем возможность построить поликлинику рядом с новой школой в 102-м квартале. Завтра встречаемся с представителями администрации города по вопросу отвода, либо замены земельного участка. Постараемся решить этот вопрос как можно быстрее, - рассказал начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.
Он добавил, что на сроки строительства данные проблемы не повлияют. Приступить к разработке котлована подрядная организация может не раньше марта.
Напомним, будущее медучреждение будет дополнительным филиалом для городской поликлиники №2 и сможет вмещать в себя 250 человек в одну смену. В нем предусмотрят 2 блока для обслуживания взрослых и детей. Строительство филиала позволит оказывать медицинскую помощь по таким профилям как педиатрия, терапия, хирургия, неврология, офтальмология, офтальмология, эндокринология, акушерство-гинекология, физиотерапия и другим специальностям. Новое здание построят до конца 2024 года, сообщили в УКС РБ.
В Улан-Удэ построят ещё одну поликлинику
Общество, Фото:
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