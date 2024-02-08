В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства









Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось. Кое-какие подробности произошедшего



В радиусе трёх километров от неё никаких сельскохозяйственных животных нет. Там провели дезинфекцию. А на минувшей неделе возле участка № 1 паромной переправы в сельском поселении «Новоселенгинское» В конце января бешеная лиса объявилась в Селенгинском районе. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось. Кое-какие подробности произошедшего рассказали позже в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.В радиусе трёх километров от неё никаких сельскохозяйственных животных нет. Там провели дезинфекцию. А на минувшей неделе возле участка № 1 паромной переправы в сельском поселении «Новоселенгинское» ввели карантин.



Вход посторонним на эту территорию теперь под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.



Кроме того, в радиусе трёх километрах от переправы нельзя устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Карантин продлится 60 дней – то есть два месяца.