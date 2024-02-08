08 февраля

07 февраля

Популярное

В 140а квартале Улан-Удэ не будет отопления и воды

В 140а квартале Улан-Удэ не будет отопления и воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тепло подключат после 13:00

8 февраля в Улан-Удэ, в 140а квартале планируется отключение отопления и горячего водоснабжения. Отсутствие тепла будет связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, сообщает администрация Октябрьского района.

С 9:00 до 13:00 горячей воды и отопления не будет у потребителей по адресам: 140а квартал, 46, 47, 48, 49, 50.
отопление Улан-Удэ Октябрьский район отключение тепла

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество
В микрорайоне Улан-Удэ отключат электричество
Общество, 08.02.2024
Под отключение попадёт улица в посёлке Забайкальский
В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Форуме»
В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Форуме»
Общество, 08.02.2024
Торговом центре прошло пожарно-тактическое учение
В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
Общество, 08.02.2024
С молодёжью проведут лекции, «круглые столы» и беседы
В Бурятии разыграли «Кубок Победы»
В Бурятии разыграли «Кубок Победы»
Общество, 08.02.2024
Школьники республики приняли участие в военно-патриотическом слёте
В Бурятии местами до пяти градусов мороза
В Бурятии местами до пяти градусов мороза
Общество, 08.02.2024
Снега в республике не ожидается
Бурятия, Калмыкия и Тува совместно отпразднуют год Дракона на ВДНХ
Бурятия, Калмыкия и Тува совместно отпразднуют год Дракона на ВДНХ
Общество, 07.02.2024
В Москве представят традиции встречи Сагаалгана, Цаган Сара и Шагаа
В Чите на 23 февраля совершат полуденный выстрел
В Чите на 23 февраля совершат полуденный выстрел
Общество, 07.02.2024
Он прозвучит на Титовской сопке
В Бурятию вернётся фестиваль школьных театров
В Бурятию вернётся фестиваль школьных театров
Общество, 07.02.2024
Мероприятие состоится в ноябре этого года
В Иркутске создали муниципальную службу примирения
В Иркутске создали муниципальную службу примирения
Общество, 07.02.2024
Она стала первой подобной службой в области
В нескольких микрорайонах Улан-Удэ отключат свет
В нескольких микрорайонах Улан-Удэ отключат свет
Общество, 07.02.2024
Электричества не будет в отдалённых от центра частях Советского района
В Бурятии в 2023 году охотники добыли более 750 волков
В Бурятии в 2023 году охотники добыли более 750 волков
Общество, 07.02.2024
Отстрел производился в рамках регулирования численности хищника
Лучник из Бурятии стал призёром «ледового» турнира в Монголии
Лучник из Бурятии стал призёром «ледового» турнира в Монголии
Общество, 07.02.2024
Спортсмены трёх стран соревновались в традиционной стрельбе из лука на льду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^