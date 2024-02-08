Тепло подключат после 13:00
8 февраля в Улан-Удэ, в 140а квартале планируется отключение отопления и горячего водоснабжения. Отсутствие тепла будет связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, сообщает администрация Октябрьского района.
С 9:00 до 13:00 горячей воды и отопления не будет у потребителей по адресам: 140а квартал, 46, 47, 48, 49, 50.
В 140а квартале Улан-Удэ не будет отопления и воды
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