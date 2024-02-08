В Бурятии насчитали свыше тысячи учёных



- Заключениями на основе статистических исследований пользуются биология, физика, история, социология, политология и множество других естественных и гуманитарных наук. Статистика необходима и общественным для подтверждения их теоретической основы – её практическая роль очень велика, – заявили в ведомстве.





В 2022 году в Бурятии насчитывалось 1100 учёных – людей, которые занимаются научной и исследовательской деятельностью. Об этом рассказали в Бурятстате. В ведомстве подготовили любопытную статистику ко Дню российской науки, который отмечается каждый год 8 февраля.Основная часть научных сотрудников в Бурятии (61%) – это исследователи в области естественных наук (61%). Далее идут представители гуманитарных (18%) и сельскохозяйственных (11%). В тесной взаимосвязи со многими из них находится статистика.