Жители райцентра в Бурятии вдребезги переругались из-за уличных собак



Местная жительница, запечатлевшая свору на камеру, сообщила, что за день до этого животные набросились на её домашнего любимца.



- Накинулись и начали рвать моего пёсика, – отметила женщина.



На кадрах видно, что четвероногих гладят оказавшиеся поблизости ребятишки. Автор записи выразила опасение, что их могут покусать.



Участники сообщества заявили в комментариях к публикации: эти собаки на людей не бросаются – могут разве что на своих сородичей. Многие гусиноозёрчане тоже встали на сторону беспризорных животных.



Но есть и те, кто, по собственному же признанию, даже боится выбросить мусор, потому что уличные псы «вечно там шарятся и рычат». Противники четвероногих предложили любителям собак забрать их себе домой.



- Почему люди должны бояться? У собаки на лбу не написано, налетит она или нет! Иногда из-за своры приходится обходить кругами, чтобы до нужного места добраться, – возмутились подписчики.











Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении. Кроме того, эвтаназии подвергнут псов с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания собака осталась невостребованной – то есть никто не забрал её себе. В ноябре депутаты Народного Хурала одобрили закон, разрешающий эвтаназию четвероногих . Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных собак – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении. Кроме того, эвтаназии подвергнут псов с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания собака осталась невостребованной – то есть никто не забрал её себе.

Накануне в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте» развернулась бурная дискуссия из-за беспризорных собак. В группе выложили видео со стаей псов, которые увязались за девочкой – она в этот момент выгуливала на поводке своего питомца.