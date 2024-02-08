В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить торт-суфле

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Они смогли его попробовать



Для осуждённых улан-удэнской колонии №7 прошёл мастер-класс по приготовлению лимонного торта-суфле. Занятие для женщин провели работники профессионального училища при исправительном учреждении.



- Участницы мероприятия узнали о необходимых ингредиентах и в какой последовательности они смешиваются. Особое внимание было уделено выпечке бисквитных коржей и технологии изготовления крема с добавлением яичного белка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Благодаря общим усилиям и командной работе торт получился красивый и аппетитный.



После мастер-класса состоялось чаепитие, на котором участницы смогли попробовать десерт.





