Они смогли его попробовать
Для осуждённых улан-удэнской колонии №7 прошёл мастер-класс по приготовлению лимонного торта-суфле. Занятие для женщин провели работники профессионального училища при исправительном учреждении.
- Участницы мероприятия узнали о необходимых ингредиентах и в какой последовательности они смешиваются. Особое внимание было уделено выпечке бисквитных коржей и технологии изготовления крема с добавлением яичного белка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Благодаря общим усилиям и командной работе торт получился красивый и аппетитный.
После мастер-класса состоялось чаепитие, на котором участницы смогли попробовать десерт.
В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить торт-суфле
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