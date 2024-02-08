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В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе

В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе
Общество,  Фото:«Иволга-инфо.24/7»
Чтобы добраться до Улан-Удэ, им придётся выложить 75 рублей

Жители пригородного Иволгинского района Бурятии негодуют из-за повышения стоимости проезда в автобусе, следующем по маршруту № 130. Люди поинтересовались в группе «Иволга-инфо.24/7», контролирует ли её кто-нибудь.
 
Теперь, чтобы добраться до Улан-Удэ, сельчанам придётся платить 75 рублей, а поездка по Иволгинску обойдётся в 30. «Ну что это?» – возмутились пассажиры.

В Минтрансе РБ посоветовали тем, кто считает повышение необоснованным, направить жалобу в управление федеральной антимонопольной службы. 
 
Прокомментировал ситуацию и бригадир 130-го маршрута. По его словам, последний раз цены на проезд поднимали год назад, в феврале 2023-го.

- За это время дизтопливо и обслуживание автобусов подорожало, потому и приняли решение о повышении стоимости, – подчеркнул он.

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