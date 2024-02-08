В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе



Жители пригородного Иволгинского района Бурятии негодуют из-за повышения стоимости проезда в автобусе, следующем по маршруту № 130. Люди поинтересовались в группе «Иволга-инфо.24/7», контролирует ли её кто-нибудь.



Теперь, чтобы добраться до Улан-Удэ, сельчанам придётся платить 75 рублей, а поездка по Иволгинску обойдётся в 30. «Ну что это?» – возмутились пассажиры.



В Минтрансе РБ посоветовали тем, кто считает повышение необоснованным, направить жалобу в управление федеральной антимонопольной службы.



Прокомментировал ситуацию и бригадир 130-го маршрута. По его словам, последний раз цены на проезд поднимали год назад, в феврале 2023-го.



- За это время дизтопливо и обслуживание автобусов подорожало, потому и приняли решение о повышении стоимости, – подчеркнул он.



