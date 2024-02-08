В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Форуме»









Накануне, 7 февраля, в Улан-Удэ состоялось пожарно-тактическое учение в торгово-развлекательном центре «Форум». По легенде, на автопаркинге закрытого типа произошло возгорание автомобилей. После поступления сообщения на телефон пожарно-спасательной службы, самостоятельно эвакуировались 200 человек. Два человека не смогли вовремя покинуть паркинг.- Прибывшие подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона решали первоочередную задачу по спасению людей. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали условно пострадавших и передали бригаде скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Как отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии (по государственной противопожарной службе) Андрей Боркин, тренировались и изучили ТРЦ «Форум», это одно из значимых мест в Улан-Удэ, большое количество людей, в том числе и молодёжь, проводит время именно здесь.После завершения мероприятия участники подвели краткие итоги. Задачи учений успешно выполнены и отработаны на «удовлетворительно». Всего было задействовано 34 человека личного состава и 12 единиц техники.