Улан-удэнцев предупредили о сбоях на информационных табло на остановках

Горожанам посоветовали пользоваться специальным приложением для отслеживания транспорта
В ближайшие два дня, 8 и 9 февраля, информационные табло, установленные на остановках в столице Бурятии, могут работать некорректно. Об этом предупредили в комитете по транспорту городской администрации.
Улан-удэнцам для отслеживания общественного транспорта посоветовали пользоваться порталом its03.ru или приложением «Умный транспорт» и принесли извинения за возможные неудобства.
Такие табло, извещающие о времени прибытия автобусов и маршруток, начали появляться
в городе ещё в 2022 году. К лету ими пообещали
оснастить все трамвайные остановки.
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