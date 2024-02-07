Улан-удэнцев предупредили о сбоях на информационных табло на остановках

В ближайшие два дня, 8 и 9 февраля, информационные табло, установленные на остановках в столице Бурятии, могут работать некорректно. Об этом предупредили в комитете по транспорту городской администрации.Улан-удэнцам для отслеживания общественного транспорта посоветовали пользоваться порталом its03.ru или приложением «Умный транспорт» и принесли извинения за возможные неудобства.

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