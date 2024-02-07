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В Бурятии северяне страдают из-за грязной воды

В Бурятии северяне страдают из-за грязной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разобраться с ней обещают только летом

Жители муйского посёлка Таксимо жалуются на качество воды из-под крана. Она очень грязная. По словам сельчан, такая бежит в квартирах почти два месяца, с 14 декабря.

- На наши вопросы, когда это прекратится, ответить не могут. И не смущает же, что на этой ветке три хлебопекарни, столовая и спортшкола, – заявили местные в группе «Муя-инфо.24/7».

В ООО, которое отвечает за подачу горячей воды в райцентре, объяснили, что проблема возникает уже не первый год. И тому есть две причины – «выработка ресурса самой скважины» и «частые остановки на подающей магистрали». Людям придётся ждать как минимум до лета.

- Сейчас проведение мероприятий по ревизии скважины не представляется возможным. Работы проведут в летний период, – отметили в компании.

водоснабжение жалобы

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