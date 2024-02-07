Воздух в столице Бурятии снова стал безопасным
В столице республики два дня подряд объявляли так называемый режим чёрного неба. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности в городе сохранялись с 5-го до 6-ое и с 6-го по 7-ое февраля.
В среду, 7-го, в Бурятском гидрометцентре сообщили, что в Улан-Удэ сложились метеоусловия, благоприятные для рассеивания вредных примесей.
НМУ возникают, когда в воздухе скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, пыль и дым и из-за них становится опасно дышать. Потому в такие дни советуют как можно реже бывать на улице, воздержаться от поездок на личных авто, свести к минимуму физические нагрузки или же не заниматься спортом вне помещений. А ещё – пить больше жидкости и отказаться от курения.
Улан-удэнцы два дня прожили с «чёрным небом»
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