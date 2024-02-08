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В Бурятии местами до пяти градусов мороза

В Бурятии местами до пяти градусов мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снега в республике не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 8 февраля, по республике переменная облачность, по северным районам местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём -13,-18, местами -5,-10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Днём -13,-15 градусов.
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