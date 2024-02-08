Снега в республике не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 8 февраля, по республике переменная облачность, по северным районам местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём -13,-18, местами -5,-10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Днём -13,-15 градусов.
В Бурятии местами до пяти градусов мороза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 08.02.2024
Снега в республике не ожидается
В Москве представят традиции встречи Сагаалгана, Цаган Сара и Шагаа
Он прозвучит на Титовской сопке
Турнир проведут в Иркутске
Мероприятие состоится в ноябре этого года
Она стала первой подобной службой в области
Электричества не будет в отдалённых от центра частях Советского района
Отстрел производился в рамках регулирования численности хищника
Спортсмены трёх стран соревновались в традиционной стрельбе из лука на льду
Награждение прошло в рамках 300-летия со дня основания Российской академии наук
В республике вышло новое издание книги
Работы проведут в августе этого года
Разобраться с ней обещают только летом
Командное «золото» выиграла юниорская сборная республики
Под отключение попадёт частный сектор на Таёжной, Складской и Тулаева