В Бурятии местами до пяти градусов мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снега в республике не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 8 февраля, по республике переменная облачность, по северным районам местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём -13,-18, местами -5,-10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Днём -13,-15 градусов.

