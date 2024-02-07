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В Улан-Удэ проходит ярмарка к Белому месяцу

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с сельскохозяйственной выставки-ярмарки

Сегодня, 7 февраля, на Центральном рынке в Улан-Удэ работает традиционная ежегодная сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Белый месяц-2024». Здесь можно приобрести продукты к Сагаалгану.

Всего в ярмарке принимают участие более 30 местных производителей.

- Фермеры со всех районов приехали удивить своей продукцией, чтобы вы достойно и в достатке встретили праздник, - сказала руководитель «Буркоопсоюза» Долгор Норбоева.

На ярмарке представлена мясная, молочная, рыбная и кондитерская продукция. В том числе бурятские мясные деликатесы: хошхоног, печёночно-кровяная колбаса (эреэлже), грудинка (убсуун) и др. Также на прилавках можно увидеть имбирные пряники, боовы, субпродукты, полуфабрикаты, дикоросы, молоко, творог, сметану и крафтовые сыры. Отдельно представлены сувенирная продукция и подарки.

Из необычного: готовые далга – специальные подношения, которые ставят перед божницей.

Ярмарка «Белый месяц» будет работать сегодня до 17 часов.


Возрастное ограничение 6+


ярмарка Сагаалган

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