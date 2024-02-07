Контактных лиц прививают
В Бурятии число заболевших корью выросло до девяти человек. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.
- В республике на сегодняшний день зарегистрировано девять подтверждённых случаев заболевания корью. Проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе иммунизация подлежащих контактных лиц против кори, медицинское наблюдение, - прокомментировали в управлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка заболевания началась с семимесячного малыша. Затем число заразившихся выросло до трёх человек, а сейчас – до девяти.
Корь – очень заразное заболевание, как для детей, так и для взрослых. Заболеть можно даже при мимолётном контакте с больным. Болезнь может протекать легко и с последующим формированием пожизненного иммунитета, а может привести к серьёзным, иногда долгосрочным, проблемам со здоровьем или даже к смерти. Специфического лечения кори нет, но защитить от болезни может прививка.
В Бурятии количество больных корью выросло до девяти
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На месте, где он появится, заложили священный сосуд. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Кабанском районе работает выставка «Мир заповедной природы Байкала»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с сельскохозяйственной выставки-ярмарки
Татьяна Думнова выразил американскому ведущему своё уважение
Контактных лиц прививают
Они не стали восстанавливать электроснабжение в сильный ветер и попали на штраф
Большинство горожан такая перспектива совсем не вдохновляет
Нужно не только уметь пользоваться им, но и следить за сроком годности
Родители учеников заявили, что она появляется только при проверках
Вопрос решался через суд
Аварийную переправу специально перестали чистить от снега
Все срочники принесли присягу
Один из них готов уже на 80%
Она мешала другим пассажирам не реагировала на замечания
Учреждение не отчиталось вовремя о закупке по контракту