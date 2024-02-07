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В Бурятии количество больных корью выросло до девяти

В Бурятии количество больных корью выросло до девяти
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Контактных лиц прививают

В Бурятии число заболевших корью выросло до девяти человек. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

- В республике на сегодняшний день зарегистрировано девять подтверждённых случаев заболевания корью. Проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе иммунизация подлежащих контактных лиц против кори, медицинское наблюдение, - прокомментировали в управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка заболевания началась с семимесячного малыша. Затем число заразившихся выросло до трёх человек, а сейчас – до девяти.

Корь – очень заразное заболевание, как для детей, так и для взрослых. Заболеть можно даже при мимолётном контакте с больным. Болезнь может протекать легко и с последующим формированием пожизненного иммунитета, а может привести к серьёзным, иногда долгосрочным, проблемам со здоровьем или даже к смерти. Специфического лечения кори нет, но защитить от болезни может прививка.

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