В Бурятии разыграли «Кубок Победы»

Общество, Фото: администрация Кабанского района

Школьники республики приняли участие в военно-патриотическом слёте



В Бурятии прошёл четвёртый межрайонный военно-патриотический слёт «Кубок Победы — 2024». Мероприятие проходило на базе Селенгинской школы №2. В этом году участвовало 15 команд из Прибайкальского, Кабанского районов и города Улан-Удэ. Общее количество участников составило более 150 человек.



По итогам слёта, в первой группе победителем стала республиканская кадетская школа-интернат. На втором месте – Селенгинская школа №2. Третьими стали ребята из Турунтаевской школы №1.



Во второй группе победа досталась Брянской школе. Вторыми были представители Сухинской школы. Тройку лидеров замкнула команда Посольской школы. Об этом сообщает администрация Кабанского района.

