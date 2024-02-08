Школьники республики приняли участие в военно-патриотическом слёте
В Бурятии прошёл четвёртый межрайонный военно-патриотический слёт «Кубок Победы — 2024». Мероприятие проходило на базе Селенгинской школы №2. В этом году участвовало 15 команд из Прибайкальского, Кабанского районов и города Улан-Удэ. Общее количество участников составило более 150 человек.
По итогам слёта, в первой группе победителем стала республиканская кадетская школа-интернат. На втором месте – Селенгинская школа №2. Третьими стали ребята из Турунтаевской школы №1.
Во второй группе победа досталась Брянской школе. Вторыми были представители Сухинской школы. Тройку лидеров замкнула команда Посольской школы. Об этом сообщает администрация Кабанского района.
В Бурятии разыграли «Кубок Победы»
Общество, Фото:
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