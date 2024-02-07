07 февраля

06 февраля

Популярное

Учёных Бурятии отметили за развитие отечественной науки

Учёных Бурятии отметили за развитие отечественной науки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Награждение прошло в рамках 300-летия со дня основания Российской академии наук

Российские учёные награждены государственными наградами Российской Федерации. Согласно подписанному 5 февраля указу президента, ряд выдающихся учёных — академиков и членов-корреспондентов РАН — награждаются орденами и медалями «за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук».

Так, из представителей науки Бурятии медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён директор Байкальского института природопользования СО РАН, член-корреспондент РАН Ендон Гармаев.

Кроме этого, благодарность президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук была объявлена советнику РАН геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН, академику Ивану Гордиенко.
Бурятия наука награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учёных Бурятии отметили за развитие отечественной науки
Учёных Бурятии отметили за развитие отечественной науки
Общество, 07.02.2024
Награждение прошло в рамках 300-летия со дня основания Российской академии наук
В микрорайоне Улан-Удэ реконструируют старый водовод
В микрорайоне Улан-Удэ реконструируют старый водовод
Общество, 07.02.2024
Работы проведут в августе этого года
В Бурятии северяне страдают из-за грязной воды
В Бурятии северяне страдают из-за грязной воды
Общество, 07.02.2024
Разобраться с ней обещают только летом
Теннисисты Бурятии стали победителями первенства ДФО
Теннисисты Бурятии стали победителями первенства ДФО
Общество, 07.02.2024
Командное «золото» выиграла юниорская сборная республики
В нескольких домах Улан-Удэ из-за гидранта не будет холодной воды
В нескольких домах Улан-Удэ из-за гидранта не будет холодной воды
Общество, 07.02.2024
Под отключение попадёт частный сектор на Таёжной, Складской и Тулаева
В Бурятии отправились по следам диких кабанов
В Бурятии отправились по следам диких кабанов
Общество, 07.02.2024
Ни одно мёртвое животное там не нашли

Улан-удэнцев предупредили о сбоях на информационных табло на остановках
Улан-удэнцев предупредили о сбоях на информационных табло на остановках
Общество, 07.02.2024
Горожанам посоветовали пользоваться специальным приложением для отслеживания транспорта
Улан-удэнцы два дня прожили с «чёрным небом»
Улан-удэнцы два дня прожили с «чёрным небом»
Общество, 07.02.2024
Воздух в столице Бурятии снова стал безопасным

В столице Бурятии дали старт строительству Нацмузея за три с лишним миллиарда
В столице Бурятии дали старт строительству Нацмузея за три с лишним миллиарда
Общество, 07.02.2024
На месте, где он появится, заложили священный сосуд. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии сотрудник Байкальского заповедника дал познавательную лекцию
В Бурятии сотрудник Байкальского заповедника дал познавательную лекцию
Общество, 07.02.2024
В Кабанском районе работает выставка «Мир заповедной природы Байкала»
В Улан-Удэ проходит ярмарка к Белому месяцу
В Улан-Удэ проходит ярмарка к Белому месяцу
Общество, 07.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с сельскохозяйственной выставки-ярмарки
«Весь мир должен узнать правду»: Общественница из Бурятии похвалила Такера Карлсона
«Весь мир должен узнать правду»: Общественница из Бурятии похвалила Такера Карлсона
Общество, 07.02.2024
Татьяна Думнова выразил американскому ведущему своё уважение

В Бурятии посёлок более суток сидел без света из-за энергетиков
В Бурятии посёлок более суток сидел без света из-за энергетиков
Общество, 07.02.2024
Они не стали восстанавливать электроснабжение в сильный ветер и попали на штраф

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^