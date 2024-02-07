В Бурятии посёлок более суток сидел без света из-за энергетиков

Они не стали восстанавливать электроснабжение в сильный ветер и попали на штраф
Всё произошло в селенгинском посёлке Бараты. Там из-за аварии исчезла электроэнергия. Без света местные жители провели более суток.
Районная прокуратура провела проверку, после которой выяснилось, что работы по восстановлению электроснабжения проводились дольше положенного. Госстройжилнадзор назначил электроснабжающей организации штраф размером в пять тысяч рублей.
Однако с этим решением энергетики не согласились, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы, а именно – сильный ветер. Если его порывы достигают 15 метров в секунду, проводить восстановительные работы на высоте запрещено – согласно соответствующему приказу Минтруда РФ, заявили в компании.
Однако в Госстройжилнадзоре отметили, что работы на высоте в таких случаях допускаются при оформлении наряда-допуска. Дело в итоге дошло до суда, который оставил штраф в силе. Согласно метеосправке, сила ветра в течение суток в Баратах менялась – при её уменьшении была возможность приступить к работам.
- Ресурсоснабжающая организация обязана предоставлять услуги соответствующего качества и проводить контроль за работой сетевых компаний. Аварийные ситуации, помимо максимальной оперативности, требуют соблюдения всех норм права. Вырезать правила из контекста для оправдания бездействия недопустимо. Поставщик ресурса всегда несёт ответственность за нарушение прав потребителя, – подчеркнул руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.
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